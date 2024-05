Juan Mateo, hijo del Marqués de 'Los Galindos', sobre los crímenes: "Él tuvo algo que ver, pero no fue el asesino"

Para Juan Mateo, su padre "tuvo algo que ver pero no fue el asesino". Piensa eso a raíz de una declaración que le habría hecho su madre el día que murió su padre. Tras ello, encajó las piezas sacando su propia conclusión.

"Se había quedado sin limpiar. Yo no dije nada. Se conoce que no sé, a lo mejor arrastrarían el cuerpo o vete a saber. Yo lo vi todo tan complicado... Me dio tanto miedo", escuchamos decir a Mercedes, la mujer del Marqués.