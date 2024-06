Juan Mateo habla sobre el administrador de Los Galindos, sospechoso del crimen: "Cuando ocurrió todo, desapareció"

Juan Mateo, hijo de los marqueses de Grañina, no ha podido acudir esta semana a ‘Toda la verdad sobre Los Galindos’ por problemas “ineludibles”, pero no ha dudado en intervenir en el programa para hablar sobre una figura clave.

“Me disgustaron ciertos comportamientos que tuvo y era un hombre que no me gustaba mucho. Cuando ocurrió el crimen, desapareció y nunca más se supo” , afirma Juan Mateo en su intervención en directo en nuestro programa.

Justo tras esa afirmación, Mariló Montero no dudaba en hacerle una pregunta muy directa: “¿Se le ha pasado a usted por la cabeza que, supuestamente, el administrador y su hijo cometieran los crímenes?”.

“He barajado muchas posibilidades, pero no le puedo decir si he llegado a una conclusión. En cuanto a lo económico, no había ningún problema económico en la finca”, declaraba el hijo del marqués.