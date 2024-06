Exclusiva| Los análisis toxicológicos de las muestras de sangre de 'Los crímenes de los Galindos'

En nuestro programa se ha mostrado el informe toxicológico del ministerio de Justicia que se incorporó al sumario de Los Galindos. En este informe se estudian siete muestras de sangre de los distintos escenarios en los que aparecieron. Dos de las muestras no ofrecen ninguna duda de sobre a quién pertenecían, son las de Juana y Ramón Parrilla, el resto tuvieron que ser cotejadas.

"Mi padre escribe qué grupos corresponden a cada muestra de sangre", nos explicaba Idelfonso que iba dando detalles de cada una de las siete pruebas. "Había un grupo sanguineo que no correspondía ni a Ramón ni a Juanita, era la uno", detallaba y respondía a si esa sangre podría pertenecer o no al asesino, como también explicaba que "en aquella época no había muestras de ADN, solamente se utilizaban los grupos sanguíneos y había una gran variedad de posibilidades".