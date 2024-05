Marta Peñate estalla en directo ante el ataque de Álex: "¡Ya estoy un poco harta!"

El participante de ' Los vecinos de la casa de al lado ' reconocía que asume su culpa y que lo que él ha hecho está "mucho peor que lo que ha hecho Gabriela ", aunque aseguraba que no entedía que Gabriela tuviera una convresación con su ex: "Cada pareja tiene una persona que le toca más la fibra que los demás y para mí es ese chico".

Zoe Bayona intervenía después de estas palabras de Álex recordándole que ella le preguntó si había sido infiel a Gabriela y que él se lo había negado: "Me dijiste que no le habías sido infiel con nadie más" . Y le decía unas rotundas palabras sobre su relación con Gabriela: " Lo vas a volver a hacer y lo sabes , te estás aprovechando de que ella te quiere y si vuelves con ella es de ser muy egoísta".

Ante la intervención de Marta Peñate, Álex Girona no se quedaba callado: "Tú fallaste también, no me vengas con historias". Algo que no nuestraba nada a la colaboradora y así se lo hacía saber: "Ya estoy un poco harta de que me estén diciendo todo el rato lo mismo, yo fallé y no volví con esa persona porque ni tú eres para mí ni yo soy para ti".