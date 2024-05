El comentario de Mariona que ha molestado a Adrián en su reencuentro: "En cuanto salga, dejo de ver el 24 horas"

Sin embargo, horas más tarde se han quedado solos y las pullas y los reproches han empezado a salir. Mientras Mariona se estaba echando crema en la cara, le ha soltado un comentario a Adrián que él no ha pasado por alto . "Lo de fuera ahora mismo como si no estuviera", ha comentado Mariona de repente.

Adrián se ha sentido muy molesto con el comentario y se ha dado por aludido: "¿Yo incluido?" En ese instante, Mariona ha intentado explicarse para que el comentario no suene tan fuerte: "Es que aquí te evades un poco, la verdad". Adrián le ha contestado muy enfadado que ya no va a verla a través del 24 horas de Mitele PLUS: "A la que salga de casa, dejo el 24 horas y me voy". Mariona ha aprovechado y le ha lanzado una 'pulla': "La cosa es que salgas de casa".