Gabriela piensa que Álex no ha escarmentado tras serle infiel varias veces: "Me revienta delante de toda España"

Al convertirse Gabriela en la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' , la convivencia entre Álex Girona y ella ha sido un no parar. Gabriela le ha puesto contra las cuerdas a Álex y le ha recriminado todas las infidelidades que ha tenido estando con ella. Los dos ha tenido un reencuentro muy emotivo, pero las 'pullas' no han cesado.

Álex parece que está muy arrepentido, sobre todo, porque ha descubierto que Gabriela le tenía una sorpresa: le había comprado un perro salchicha para cuando saliese del reality. Gabriela ya no quiere saber más y les ha comunicado a Alba y a Julen que no piensa que haya escarmentado: "¿Después de Alba?"

Gabriela ha explicado todo lo que le ha molestado de Álex: "Me revienta delante de toda España, me dicen de cambiarme de hotel y digo que no. Duermo con él porque quiero hablar las cosas contigo, porque pienso que un error lo tiene cualquiera y que en tu edad lo he tenido yo... Si te perdona una vez, ¿tú no escarmientas?"