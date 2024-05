Gabriella la lía al coser el vestido del reto y Julen se mosquea: "Has cosido la manga en la cremallera"

Álvaro, Mayka y Gabriella se han echado a reír, pero Julen se ha quedado muy serio , sin dar crédito a lo que estaba pasando. "¿Dónde has cosido la manga?", le ha preguntado a Gabriella. "En el pecho" , ha apuntado Álvaro. Gabriella, mientras, ha intentado echarle la culpa a otro : "A ver si lo habéis unido vosotros mal". Nadie se lo ha creído. Han seguido dándole vueltas a la pieza de tela, pero por mucho que lo han intentado no han conseguido que cuadrase. "Has cosido la manga en la cremallera" , ha dictaminado Julen, visiblemente molesto.

A Gabriella no le ha quedado más remedio que aceptarlo, aunque ha intentado quitarle hierro al asunto. "No pasa nada. Como tenemos tres mangas más...", ha asegurado ella. A Julen no le ha convencido su excusa: "Pues intenta quitarlo bien, porque como fallemos otra vez...". ¿Conseguirán solucionarlo? Lo descubriremos en el 24 horas de 'Los vecinos de la casa de al lado', con cinco señales en mitele PLUS.