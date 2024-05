Cristina Boscá entraba en la comunidad este pasado viernes para reunir a los vecinos y presentarles a su nueva compañera: ¡Lucía Sánchez! Todos se quedan con la boca abierta al ver entrar por el apartamento Sol a la ganadora de la última edición de 'GH DÚO' . Julen en un primer momento reconocía que no sabía quién era , pero Mayka, gran amiga de la andaluza, salía corriendo a abrazarla. Era precisamente Julen quien decidía, como presidente de la comunidad, que Lucía dormiría en Sombra con él y con la murciana .

La llegada de Lucía provocaba las primeras reacciones entre sus compañeros casi al instante, y es que Álex cree que " han tenido que traer a Lucía para Mayka espabile " y que si no fuera por esta nueva incorporación, " habría sido Mayka la expulsada ". Pero no todas las reacciones han sido como la de Álex...

Aunque Julen Muñoz reconocía que no había visto jamás a Lucía, lo cierto es que el feeling entre ellos no se hacía esperar. Tan solo un par de horas después de su llegada, Lucía y Julen protagonizaban un momento de gran complicidad en el que el concursante llegaba incluso a preguntarle por el lado de la cama en el que prefiere dormir: "A mí me gusta en medio".