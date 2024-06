Julen de la Guerra bromea con Álex Girona tras ser maquillado: "¿A que te doy un beso con estos morros?"

'Los vecinos de la casa de al lado' se siguen poniendo a prueba como nos tienen acostumbrados, esta vez maquillándose y exprimiendo su belleza hasta límites que ni ellos mismos se imaginaban. Y es que siempre está bien un cambio de aires, como el que ha tenido Julen de la Guerra. Era Gabriella quien además de maquillarle le rizaba el pelo: "No puedo ni respirar" , aseguraba el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Gabriella, al verle, bromeaba: "Se parece a la típica abuela que sale de la peluquería...". Además, le daba algún retoque en la cara y le pintaba los labios de rojo pasión. Mientras tanto, Álvaro Boix sufría de lo lindo. Comentario como los de Álex Girona tampoco ayudaban mucho: "Te queda fatal...". Un Álex Girona que no se atrevía a sufrir estos cambios: "Yo no me dejo hacer esas locuras...".