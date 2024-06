Álvaro Boix reconoce que quiere seguir conociendo a Lucía tras verse las imágenes de sus besos de despedida: "Quiero intentarlo con ella"

Las imágenes de los besos de despedida entre Lucía Sánchez y Álvaro Boix: aquí hay amor

El amor ha surgido en 'Los vecinos de la casa de al lado' entre Lucía y Álvaro Boix. Y ya lo pudimos ver durante la pasada gala en directo en exclusiva en mitele PLUS con Cristina Boscá, donde ambos nos dejaron un momentazo besándose en el plató y con confesiones de todo tipo. Pues bien, los besos han continuado en los 'pisitos' antes de la salida de Lucía, besos que sonaban a tono de despedida pero que no parecían ser definitivos, ni para uno ni para otro.

Álvaro Boix, en plató, aseguraba que no se esperaba este "feeling" que tiene con Lucía Sánchez: "Cuando esto acabe tengo intención de intentarlo con ella". Y es que entre ellos hay una química especial: "Me dijo que quería volver, que aguantara, ya sea como colaboradora o una visita". Álvaro Boix ha desvelado en el plató que le debe un beso y le ha prometido dárselo cuando la vuelva a ver.

Además, Álvaro contaba al resto de concursantes del reality cómo conoció a Lucía: "Fue en 'Baila conmigo'. Nos empezamos a llevar bien. Yo veía en ella muchas cosas que me gustaban. Se cabreó conmigo por unas cosas que pasaron". Lucía mandaba un mensaje antes de irse: "Me ha faltado algún besito más". De nuevo en plató, Álvaro hacía una petición: "Si me estás viendo, ven ya. Vuelve".

Julen Muñoz confesaba además que con Álvaro ha hablado en más de una ocasión y no le ha visto así nunca: "Esa intensidad no la he visto". Y es que a Álvaro Boix se le cambia la cara por completo cuando habla de Lucía. Pero esto no acababa aquí, puesto que la gala nos dejaba un momentazo más que nos hacía creer de verdad en el amor y en la pasión que hay entre estos dos: un mensaje de Lucía para Álvaro.

"Tengo un mensaje súper importante para Álvaro. Te voy a ser sincera y te voy a decir lo que pienso. Tengo que decir que todas las visualizaciones del vídeo de la despedida son mías porque me lo he puesto mil veces. Me hubiese gustado pasar más tiempo contigo. No te paro de ver en el 24 horas y me gustaría saber cuál es el Álvaro de verdad. ¿Quieres pasar más tiempo conmigo o te haces el duro? Aclárame esa duda porque depende de lo que me digas pasarán unas cosas u otras", apuntaba Lucía.

Álvaro aseguraba en directo no esperarse este mensaje para nada: "En todo momento he dicho que si yo realmente quiero empezar con ella en serio, lo voy a hacer fuera. Pero si Lucía está dispuesta a venir, yo encantado de la vida". Lo que está claro es que Álvaro se ha mostrado muy sincero durante la gala de este lunes de 'Los vecinos de la casa de al lado' y que tanto Lucía como el concursante se quieren volver a ver y pasar tiempo de calidad juntos. ¿Se convertirá ese tiempo de calidad de una posible relación? Habrá que esperar para saberlo.

