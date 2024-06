Mayka y sus compañeros estallan contra Gabriella y su "baboseo" con Álex: "Es una falta de respeto, ¡no lo hagáis aquí!"

Las cinco señales en directo de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'!

Mayka Rivero y sus compañeros reprochan a Gabriella que se sienten incómodos con el "baboseo" y "besuqueo" con Álex

La pareja estaba en la cama en una situación muy cariñosa y sus compañeros estaban a escasos metros de ellos: "¡Hacedlo cuando no haya gente!"

Mayka Rivera no ha aguantado más en 'Los vecinos de la casa de al lado' y ha estallado contra su compañera Gabriella. La concursante está harta de ver cómo la pareja se besuquea a escasos metros de ella, le impiden dormir en la cama y encima sus compañeros se ponen de su lado, ya que todos llegan a la conclusión de sentirse "incómodos" con ciertas actitudes de Álex y su chica.

Mientras veían la gala de 'Supervivientes', Álex y Gabriella estaban tumbados en la cama, abrazados, besándose y dejándose llevar por la pasión. Una situación 'caliente' que se estaba produciendo a escasos metros de sus compañeros, ya que en el sofá estaban sentados Julen de la Guerra, Mayka Rivera y Julen Muñoz. Al llegar la publicidad, Álex se marcha por el jardín y empieza la discusión.

"Creo que me voy a meter en la cama, no empecéis a besuquearos a mi lado, porfi. No me gusta", dice Mayka antes de ir a tumbarse al colchón. Sin embargo, ese comentario no gusta nada a Gabriella que le responde: "Pnte ahí y ya está, qué más da". A lo que replica Mayka de forma muy resignada: "Da igual, da igual, no seré yo la cortarollos de esta edición de 'Los vecinos de la casa de al lado".

Julen Muñoz escuchaba la conversación mientras barría y se suma al debate: "A mí me han echado la bronca hoy porque he ido a tocarles la puerta... y sigo opinando igual". Gabriella, que se siente acorralada, contesta con dureza: "No voy a cambiar mi forma de pensar, lo consideraría una falta de respeto si estuviese en una casa de verdad y tal...". Julen, muy enfadado, le dice: "Estás equivocadísima, maja. Tú tienes tu opinión y yo la mía, ya está. No te estoy dando la mía y no quiero escuchar la tuya".

Por otro lado, Julen de la Guerra confiesa a Mayka que "es un poco falta de respeto" que Gabriella y Álex se estén besando continuamente mientras están todos en el salón y a su lado. Mayka, que asentía con la cabeza, confirma: "Hombre, es una falta de respeto y quien no vea eso...".

Mayka y Gabriella, tenso cara a cara: "Iros a un hotel"

Julen habla del momento en el que Carmen Alcayde le ha regañado por 'cortar el rollo' a sus compañeros y Mayka no se puede morder la legunta: "Que se vayan a un hotel o algo, no ahí". Gabriella se levanta, mira a su compañera y reprocha: "No, cariño. Estamos en un reality".

"¡Para lo que tú quieres estás en un reality!, porque para hacer las pruebas... en las pruebas estás '¡no toques a mi novio!', 'no lo abraces'... no me hagas hablar. Ahí no estás en un reality, ¡ahí estás en un covento! ¡Venga ya!", estalla Mayka Rivera contra sus compañera y sus celos con Álex. Gabriella, que no da crédito, sigue la discusión: "Una cosa es que yo quiera comerme la boca con mi novio o me apetezca follarme a mi novio y otra es lo que dices". Mayka sigue sin darle tregua: "Me parece muy bien, ¡pero cuando no haya gente! ¡Digo yo!".