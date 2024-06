El tensísimo cruce de palabras entre Julen Muñoz y Miriam Saavedra: "Disfrutas viendo al resto mal y eres una persona controladora"

Y es que era el propio Julen quien le decía a Miriam que todo lo lleva a su terreno: "Y haces daño. A mí no, pero cansas a uno y cansas a la otra... cansas a todo el mundo" . Ambos entraban en bucle y cada vez subían más el tono de la conversación, lanzándose reproches mutuos. "Y estás feliz haciendo daño" , aseguraba Julen, quien era solapado por una Miriam que hablaba a la misma vez e intentando defenderse.

"Estoy feliz, ¿por eso te hago daño? Porque me lo paso bien", preguntaba la actriz y ahora concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'. "Cuando haces daño estás feliz, corrígete", respondía Julen, directo y tajante. Por su parte, Miriam señalaba que era una "vergüenza" que dijera eso: "Madre mía...". Además, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' apuntaba que no había visto nunca así a sus compañeros de mal ni tan negativa la convivencia desde que entró al reality, y eso es por su culpa.

"Es la primera vez que veo a Julen estar así. Y la primera vez que veo a la gente no querer hacer una prueba. La gente no quiere estar contigo, por algo será", subrayaba un Julen Muñoz muy indignado. Miriam le reprochaba que Julen discutiese con alguien y a los cinco minutos se reconcilie. No obstante, Julen continuaba siendo directo con sus palabras, como ha sido desde el principio del reality con todo el mundo y sin morderse la lengua ni un instante: "Si la gente viviera aquí contigo vería el tipo de persona que eres".