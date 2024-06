Omar Sánchez hace su alegato y pide a la audiencia que le salve: ''Si me quedo, me tiño de rubio''

Continúa mostrando sus ganas de quedarse: ''Creo que los concursantes que llegan nuevos merecen quedarse otra semana más, que me conozcan más y dar esa oportunidad, no que el que llegue se vaya. Me lo merezco, quiero estar aquí, estoy en una etapa nueva de mi vida y quiero que me sigan conociendo y me den esa oportunidad''.

Pero eso no es todo, Omar se lanza a la piscina y hace una promesa: ''Si me quedo el lunes, el mismo lunes por la noche me tiño todo de rubio. No quiero porque tengo el pelo super bien ahora, pero me tiño todo de rubio por todos ustedes, por los que me votaron y por los que quieren que me quede aquí, está en sus manos. Por favor, votar a Omar''.