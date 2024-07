La complicadísima decisión de Marta Peñate en las últimas nominaciones de 'SV All Stars': "Me siento mal"

Sofía Suescun, Alejandro Nieto y Logan Sampedro, últimos nominados de 'SV All Stars'

Marta Peñate tiene que desempatar la nominación entre Alejandro Nieto y Jorge Pérez

Marta Peñate enloquece por completo al convertirse en líder: “Estoy en shock”

Tras la expulsión de Lola y comenzar la recta final de 'Supervivientes 'All Stars', los concursantes se han enfrentado a las importantísimas últimas nominaciones de la edición.

Antes de las nominaciones llegaba el momento de jugar el último juego de líder, en el que Logan Sampedro no podía participar como sanción tras haberse saltado las normas, decisión que a él no le gustaba nada.

Por tanto, Jorge, Marta, Alejandro y Sofía hacían un tremendo esfuerzo en el que tenían que parmanecer el mayor tiempo colgados y, finalmente, era Marta Peñate la que se hacía con el ansiado collar y conseguía convertirse en líder, por primera vez en esta edición, lo que le hacía enloquecer completamente.

Así han sido las últimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Logan Sampedro: solo tengo dos opciones entre Jorge y Alejandro, es una cara o cruz. Me he basado solamente en lo que dice mi corazón y también en las nominaciones anteriores que hubo, Jorge lleva más carga de nominaciones y me apetece dejarle descansar un poco más. Es decir, mi nominación es para Alejandro.

Jorge Pérez: me he basado en que con el resto de gente jamás he tenido un problema, con todos muy especiales. Aunque ahora tenemos una relación cordial es lo que la que he tenido problemas en la convivencia en este 'Supervivientes All Stars' y nomino a Sofía.

Alejandro Nieto: nomino a Sofía, al final le di la semana pasada a Logan y esta vez le doy a Sofía. a Jorge no le quiero tocar y Marta es líder y tampoco le iba a tocar. Somos muy pocos y es lo que hay.

Sofía Suescun: nomino a Jorge porque Logan es mi incondicional aquí dentro y con Alejandro he tenido conversaciones con él que a mí me han sumado, me hizo recapacitar y eso que me llevo también de este concurso. Un poco de descarte a Jorge.

Marta Peñate, decisiva en las nominaciones como líder

Sofía Suescun, con dos votos era la nominada del grupo y había un empate con un voto entre Alejandro Nieto y Jorge Pérez, el que tenía que desempatar Marta Peñate como líder: “No me gusta esto que tengo que hacer, pero con lo que ha pasado estos días, la persona que me ha apoyado siempre, que ha estado conmigo de principio a fin y me ha aguantado salvo a Jorge. Me siento mal, pero…”

Por tanto, Alejandro Nieto y Sofía Suescun eran los nominados del grupo y como líder, Marta Peñate también tenía que dar el nombre de su nominado directo, en este caso Logan Sampedro, al que pedía disculpas por esto.