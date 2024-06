Álvaro Boix estalla ante las duras críticas de sus compañeros: "Cuando decís las cosas a la cara muy bonito y por detrás, todo lo contrario"

Álvaro Boix ha estallado en pleno directo durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS . Y es que después de que Cristina Boscá , presentadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' , diera paso a un vídeo en donde sus compañeros le criticaban, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no se ha callado y ha dicho lo que piensa sin pelos en la lengua.

"Todo son palabras bonitas y adornadas y al final no me quieres contar las cosas", concluía Álvaro. Y es que en los 'pisitos' de 'Los vecinos de la casa de al lado', Álvaro y Julen entraban en una discusión porque este último aseguraba que los que entran con seguidores detrás, tienen todo más fácil en el concurso y por lo tanto, no se les complica tanto llegar a la final.