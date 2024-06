Gabriella y Álex Girona pasan la noche de bodas en el Trastero y ella hace una promesa

Álex Girona y Gabriella Hahlingag se dieron el ‘Sí, quiero’ en la gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ que se emitió en Mitele PLUS el pasado miércoles y protagonizaron un momentazo de lo más emotivo.

Sin embargo, pocas horas después del enlace, empezaron a surgir sus primeros roces como marido y mujer. Nada más empezar su noche de bodas, el ex de Marieta y la que fue su tentación en el paraíso de Sandra Barneda protagonizaban una disputa.

¿El motivo de tremendo enfado? Los celos que ella tiene por la relación que su chico mantiene con Ana Nicolás y Mayka Rivera. Algo que no pudo controlar y que terminó saliendo en El Trastero, donde protagonizaron un tenso cara a cara.

La promesa de Gabriella a Álex Girona

Pese a ese monumental careo, la guapísima novia quiso tener un detalle con su chico y le hizo una promesa: “A ver si no me arrepiento de decirlo”, dijo, bastante seria. “Como promesa de boda, te prometo no volver a pelearme con ninguna que venga a la casa”, decía.

Un compromiso que continuaba diciendo: “Siempre y cuando me des mi lugar en las cosas que me molestan y no lo permitas hacer. No voy a discutir con ninguna de ellas, porque no tienen culpa de nada, pero tú sí la tienes por permitir ciertas cosas”.

“Yo prometo no volver a liar ningún ‘pifostio’ y, Mayka, que sé que te lo van a poner, lo siento porque me he trastornado”, declaraba la joven, a lo que Álex Girona respondía: “De verdad, no se me puede acercar ninguna mujer”.

Álex Girona le quita la liga a Gabriella

Pese a la tensión que existía entre ellos, después de la tempestad ha llegado la calma y la pareja ha protagonizado un tremendo momentazo. Con mucha sensualidad, el ex de Marieta se ha lanzado a quitarle la liga de la pierna a su esposa. ¡Vaya momento!

