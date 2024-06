El tiempo pasa muy lento para los concursantes en los reality shows y, por ello, hay veces en las que no pueden evitar ponerse a pensar en el pasado. Eso es lo que le ha ocurrido a Omar Sánchez , que ha hablado sobre Marina Ruiz con Mayka Rivera.

Mientras la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cocinaba, el ex de Anabel Pantoja ha hablado de cómo conoció a su última pareja y los recuerdos que tiene de ella. Además, se ha pronunciado sobre si volvería a enamorarse en un programa.

El concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se ha abierto con la ex de Alejandro Bernardos y le ha contado todos los sentimientos que tuvo por Marina Ruiz cuando empezó a conocerla en un espacio de telerrealidad de Telecinco.

“Me llevo esos recuerdos, es lo guay” , aunque aclaraba que los inicios no fueron del todo fáciles: “Es jodido enamorarse en un reality. Es guay si estás hasta el final, pero es jodido si se va, porque no sabes cómo va a ser ella fuera”, explicó.

Justo eso fue lo que ocurrió con ellos, que, cuando Marina Ruiz fue expulsada, los dos tuvieron que estar mucho tiempo separados y él, que todavía seguía concursando, no tenía ninguna noticia sobre el exterior y no sabía si ella había cambiado de opinión: “Yo me quedé en bucle, porque mi miedo era perderla”, le confesaba a Mayka Rivera.