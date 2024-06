Bea Retamal y Julen de la Guerra recuerdan su noche de pasión en el pasado: "Te lo he visto todo"

Julen de la Guerra y Bea Retamal , los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', tuvieron una historia en el pasado y ahora, años después, se han vuelto a reencontrar en el reality show de Mitele PLUS. Es más que evidente que entre ellos sigue habiendo bastante química y es algo que no ha pasado desapercibido para sus compañeros.

Pasan mucho tiempo juntos y se ríen constantemente y, como Bea ha recordado, aún tienen en la mente el tiempo que pasaron juntos en el pasado: "Cómo me puso él, no me ha vuelto a poner nadie" .

Tanto es el el feeling que existe entre ellos que, aprovechando una prueba del concurso, ambos se daban un tremendo beso en los labios que dejaba a sus compañeros en shock. El que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' elegía dar un beso a Bea Retamal en la prueba de 'Arriesgar o besar' . A los dos les entraba la vergüenza en el momento de dar un paso hacia delante y tardaban más de diez minutos en acercar sus labios: " Estoy sudando, estoy nervioso ", decía él. " Me has metido toda la lengua, tía ", gritaba Julen. " Ya que se besa, se besa bien ", aclaraba ella.

Bea y Julen han protagonizado un cómico momento cuando la valenciana le confesaba que no quería que le viera sus partes íntimas al ponerse de pie encima de él: "No lo he podido hacer mejor porque me estabas viendo todo el coñamen". Julen respondía directo: "He visto visto muchos coños, y el tuyo es uno de ellos". Bea se sonrojaba: "Bueno, aquella noche yo creo que no se veía mucho...".