El tonteo entre Julen de la Guerra y Bea tras su apasionado beso en los 'pisitos': "Me he enfadado porque me ignoras. Me haces el vacío"

Todo ha ocurrido mientras los dos cenaban solos en el salón. "Me he enfadado porque me ignoras. Me dejas de hablar", comenzaba diciendo la natural de Valencia y de profesión peluquera. "Me haces el vacío a veces. De repente. No sé porque no me sé callar. De repente dejas de contestar. ¿Por qué?", decía Bea, queriendo llamar la atención de un Julen de la Guerra que le seguía el rollo y le preguntaba que a qué no le había contestado.