Julen de la Guerra y Bea Retamal , los concursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ que tuvieron algo en el pasado, se han vuelto a reencontrar en el reality show de Mitele PLUS y parece que entre ambos sigue habiendo bastante química.

Algo que queda claro por todo el tiempo que pasan juntos, las risas que comparten y, sobre todo, la frase reveladora que la ganadora de ‘GH 17’ dijo sobre él: “Cómo me puso él, no me ha vuelto a poner nadie”.