Gabriella toma una decisión definitiva sobre su relación con Álex: “Es muy complicado”

“La verdad es que es muy complicado, no estás con una persona, pero tienes que convivir con él, y duermes con él, y muchas horas con él… Yo esto ya lo he hablado con él muchas veces: no estamos juntos, no es que hayamos vuelto porque hayan pasado cosas… porque creo que eso es normal habiendo sentimientos de por medio”, aseguraba Gabriella.