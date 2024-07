Kiko Jiménez: "A Bea le encanta Julen, le monta esos pollos para conseguir su atención"

Hace unos días pudimos ver a Julen confesar que no quería una relación en este momento con Bea. A pesar de su pasado amoroso, el concursante explicaba que se encontraba en un momento de su vida en el que le apetecía estar solo. "Con Bea me lo paso de p... madre, me divierto porque vino una chica con energía, pero yo no quiero nada serio". El vecino ha admitido que se siente muy bien estando soltero: "Estoy muy bien solo, yo llevo siete meses sin estar con nadie por algo es, porque quiero estar solo", dijo.