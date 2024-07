Marieta confiesa su amor a Álex Girona y le aclara sus infidelidades: "No te puse los cuernos con él, quítatelo de la cabeza"

Marieta y Alex Girona tuvieron una de las conversaciones más emotivas y sinceras que se han vivido en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Los que fueron pareja recordaron su pasado, todo lo que se quisieron y aclararon las infidelidades que salieron a la luz.

Los que fueron pareja se sentaron frente a frente para recordar su relación y cómo ha cambiado su vida. Álex Girona reconoce a su ex que tenía razón en que él era un "dependiente emocional" de sus parejas y dio bastante valor a la relación que tenía con Marieta: "La verdad es que tú y yo no es que estuviéramos mal mucho".

Tras esto, Marieta deja sin palabras a Álex Girona: "Ahora que tú has sido infiel a la que dices que es el amor de tu vida, ¿te das cuenta que eso puede pasar? Y no tiene nada que ver que quieras o no a la otra persona". Después, ella dice mirándolo a los ojos: "Sabes que yo te quería mucho, ¿verdad?". Álex, casi sin voz, dice: "Sí". Marieta insiste emocionándose: "¿Pero lo sabes de verdad? Yo te quería mucho".

Marieta: "No te puse los cuernos con él, quítatelo de la cabeza"

Álex Girona, tras esta declaración de amor del pasado, comenta: "Bueno, es que me han contado cosillas...". A lo que Marieta responde: "A mí también me han contado cosas y sinceramente no me las creo". Tras esto, ella añade: "Sobre el runrún de que yo te puse los cuernos con persona 'X', los dos sabemos qué persona es, esa persona ha venido y te ha dicho que no".

Sobre esto último, Álex Girona sentencia: "Yo no he visto nunca a esa persona, no le pongo ni cara". Marieta, mirándole a los ojos, le quita la careta a su ex: "Pero si hay dos personas que han estado en medio de vuestra conversación... quiero que te quites eso de la cabeza porque yo no te puse los cuernos con él". Además, le es muy sincera: "Todo lo que te han contado no es verdad. Me mataba a trabajar y el rato que tenía libre lo tenía contigo".