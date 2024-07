La confesión de Julen Muñoz tras oler la colonia de Pilar Llori en su camiseta: "Me he quedado rayado"

Este daba sus trucos, pero lo que no se esperaba es que la camiseta rosa que iba a sacar de su armario y que le iba a recordar a Pilar Llori iba a seguir oliendo a ella. Cuando este cogía la prenda, destacaba algo: "Es de mis favoritas, no solo por la camiseta, esta se la puso Pilar la vez que se fue y me la roció de colonia".

Mientras contaba esto, Julen olía la camiseta y mientras repetía varias veces "no me lo creo" explicaba que la prenda "seguía oliendo a Pilar", lo que le hacía preguntarse "qué colonia utiliza ella": "Estoy flipando, pensaba que no olía ya". Y, al continuar mostrando más cosas de su armario, confesaba algo: "¿Veis normal que he olido la camiseta y me entra un nervio por la barriga? Huele que flipas, encima. Ya me he quedado rayado".