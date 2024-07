Bea Retamal se sincera con Gabriella: “¿Por qué no me puede gustar Julen?”

Bea Retamal ha comenzado la mañana con ganas de llorar. Mientras se maquillaba frente al espejo, ha aprovechado para abrirle su corazón de par en par a Gabriella. La exgranhermana no entiende por qué no le puede gustar un chico normal y siempre tiene que buscar a uno que le destroce “la cabeza y la almeja”.

Preocupada y con la cabeza echa un lío, Bea ha comenzado a reflexionar por la fijación que siente por los chicos que le acaban rompiendo el corazón. No entiende por qué no le puede gustar un buen chico, un chico que la cuide y con el que ser feliz. De hecho, no quería pronunciar su nombre, pero ha terminado preguntándose en alto “¿Por qué no me puede gustar Julen? Un chico que es igual que yo, pero en chico…”.