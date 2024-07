Mayka y Bea Retamal, enfrentadas a pocas horas de la gran final: “No somos amigas”

A Mayka le ha dolido mucho saber que sus compañeros hablaban mal de ella a las espaldas y no ha dudado en reprocharle a Bea que ella hubiera sido una de las que lo hubiera hecho. Bea ha intentado justificarse diciéndole que lo hacía solo cuando les preguntaban en el trastero y que siempre le ha dicho las cosas a la cara, como cuando le dijo junto a Gabriella que pensaban que era una egoísta , pero a Mayka no le ha convencido.

Mayka le ha reconocido que ella la vio como un gran apoyo cuando llegó al vecindario y que tenia claro que no eran amigas, pero que no esperaba ver vídeos hablando mal de ella. Bea ha saltado rápidamente para reprocharla que la nominara la primera semana, pero Mayka y Álvaro le han explicado que eso no fue así. Mayka tenía claro que no iba a nominar a Julen ni a Álvaro, y por descarte la ha tenido que perjudicar a ella dos veces.