Mayka Rivera se convierte en la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Después de más de dos meses, ya tenemos ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' . Los suscriptores de mitele PLUS decidieron con el 63% de los votos en la app que fuese Mayka Rivera quien se alzase con el premio. Mayka advertía que si ganaba levantaría el cheque de los 25.000 euros junto con su amiga Lucía Sánchez, y no falló. Cuando Cristina Boscá le entregó la 'llave' con el premio, Mayka rápidamente se fue a buscar a Lucía para celebrarlo juntas.

La noche fue de lo más emotiva para los finalistas y para todos los vecinos que estaban presentes y que habían participado en este exclusivo reality de mitele PLUS. Los finalistas recibieron las sorpresas y visitas de sus familiares y las lágrimas de emoción nos hicieron vivir una gala única con Cristina Boscá.

Bea Retamal se convirtió primero en la cuarta finalista. La concursante se lo tomó con deportividad. "Sabía que no iba a ganar. He estado tranquila todo el día. Estoy súper feliz y me llevo a mucha gente", reaccionó. Igual de sonriente estuvo ante el tonteo que Marieta y Suso Álvarez tuvieron durante la gala, pero según Andrea Bueno, las miraditas de Bea hablaban por sí solas.