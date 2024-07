Lucía Sánchez y Álvaro Boix confiesan sus planes de futuro: “Mañana cojo un tren a Cádiz”

Álvaro Boix terminaba hoy su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ como finalista del reality show de mitele PLUS y los colaboradores no han resistido las ganas de preguntarle por sus planes de futuro junto a Lucía Sánchez.

“Yo eso le quería preguntar a Álvaro. No te has llevado el premio económico, pero te has llevado a Lucía, que vale mucho más que eso. Me gustaría saber si habéis hablado, ¿qué va a pasar con vosotros?”, añadía Tony Spina.