Sara, vecina de Mocejón, habla de los padres del presunto asesino de Mateo: "No tienen un comportamiento normal"

El testimonio de una vecina de Mocejón sobre el comportamiento de los padres del presunto asesino de un niño de 11 años

"Creo que las administraciones deberían haber puesto medios", decía Sara hablando de los padres del detenido

Exclusiva | Habla el padre del detenido por el asesinato de Mateo: "Mi hijo está sano, lleva toda la vida paseando por el pueblo y no hace nada, pero como lo ven rarito..."

Un joven de 20 años ha sido detenido acusado del asesinato de un niño de 11 años que estaba con unos amigos en un polideportivo. Se ha dicho que este joven tiene una discapacidad del 70% y Sara, una vecina de la localidad en la que ha ocurrido todo, nos cuenta cómo es la familia del detenido y que, en su opinión, las autoridades deberían haber hecho algo.

La mujer conoce a la familia del presunto asesino porque se trata de una localidad pequeña: "Aquí nos conocemos todos". Eso sí, cuenta que no ha tenido mucho trato con el presunto culpable dado que solo vivió en Mocejón hasta su etapa de infantil en la escuela: "Luego se fueron y por aquí, si los ves, los ves muy poco".

En 'TardeAR' hemos escuchado el testimonio del padre del detenido, que aseguraba que su hijo está "sano" y que no tomaba ninguna medicación. Sin embargo, Sara decía de él y de la madre del joven: "Es más o menos, no son personas que se vean mucho por aquí, no están bien".

No entraba en detalles ni ponía nombre a lo que cree que sucede, pero sí hacía un llamamiento: "Creo que las administraciones deberían haber puesto medios ¿El problema que tengan? No se sabe, no lo sé".

"¿Qué comportamiento extraño veías tú?", preguntaba Beatriz Archidona y Sara no sabía poner ejemplos pero sí equiparaba su situación a la del padre: "Como él más o menos, son personas que no sé lo que tendrán pero no tienen un comportamiento normal".

Eso sí, confesaba que no se esperaba esta situación: "Me ha sorprendido mucho, esto es un pueblo tranquilo y lo que menos te piensas es que pase una cosa así".

Por último, pedía "tranquilidad" porque aunque cree que Mocejón nunca volverá a ser igual, sí necesitan retomar su normalidad.

El testimonio del padre del detenido

'TardeAR' hablaba con Fernando Pérez, padre del detenido y negaba que su hijo tuviera un problema de salud mental: "Está sano (...) Mi hijo no toma medicación ninguna, lleva toda la vida paseando por el pueblo y no hace nada pero como lo ven rarito y solo pues aquí..."

"Esta muy bien, lleva toda la vida paseando por aquí solo, se conoce todos los pueblos, le gusta mucho andar (...) Mi hijo está bien, feliz, tiene que estar para lo que estamos diseñados, para trabajar en el campo", decía Fernando pero añadía que se había "desorientado" tras su detención y que por eso no declaraba. Eso sí, negaba que fuera verdad lo que dijo tras su detención.