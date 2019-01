De las peshmergas a la misión más complicada de su vida: Martina acepta enfrentarse al terrorista más peligroso

El segundo capítulo de ‘Los nuestros 2’ ha dejado una larga lista de claves que vamos a analizar, una a una. Si aún no has visto el capítulo ¡spoiler! No sigas leyendo hasta que hayas disfrutado del capítulo completo. ¿Ya lo has visto? Vamos a ello: Martina aceptó la propuesta de Carlos de unirse a las peshmergas y junto a ellas estuvo a punto de morir a causa de una emboscada del Isis. Pese a todo, volverá a jugarse la vida en una misión, si cabe, más peligrosa: se hará pasar por Elena, la hermana de Montse, para enfrentarse a Samir y así poder evitar el que sería el atentado más brutal de la historia de Madrid. La diferencia entre las dos misiones está en Carlos, que le ha hecho, por primera vez, olvidar su pasado y dejarse llevar junto a él.