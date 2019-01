Las claves del estreno de ‘Los Nuestros 2’: Martina se infiltrará en las peshmergas para impedir un atentado radioactivo en Madrid

‘Los Nuestros 2’ llega cargado de acción y tensión. Si aún no has visto el capítulo, ¡para! Dale al play, disfruta del primer capítulo de esta temporada y no te comas este spoiler. Si ya lo has visto, analiza con nosotros las claves del estreno: la misión de Martina, el objetivo de los terroristas, las intenciones del CNI... El primer episodio de ‘Los Nuestros 2’, al detalle.