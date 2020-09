Belén Rueda echa por tierra uno de los mitos de los rodajes: la mayoría de las escenas no se repiten porque los actores se equivoquen

¿Cuántas veces tienen que repetir cada escena antes de que salga perfecta? “Todos creéis que se repite porque los actores se equivocan. Algunas veces, pero muy pocas. El tema es que tiene que estar todo perfecto. A veces el micro se nos cae y no se oye bien, por lo que hay que repetir. Otras al director de fotografía no le gusta mucho la iluminación y la cambia… No solemos repetir mucho, cada plano dos veces o como mucho tres”.