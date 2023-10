Mónica Hoyos, tras la boda de Isa Pantoja y Asraf: "Tengo resaca de querer casarme, alguien tengo"

Maestro Joao y Cristina Porta han presentado un nuevo programa de 'For Fans' repasando todos los detalles de la boda más esperada: la de Isa Pantoja y Asraf Beno. Para ello contactaban con una de las asistentes al evento: Mónica Hoyos, que contaba lo bien que se lo había pasado y revelaba que tiene a "alguien" con quien no le importaría casarse.

A continuación, Mónica Hoyos detalló la gran amistad que guarda con Asraf Beno y motivo por el que asistió a la boda, en la que nada más llegar "hubo un espectáculo de canciones y bailes marroquíes" , decía. En cuanto a los estilismos, Mónica Hoyos aseguraba que "el vestido de Isa Pantoja no hace justicia en la foto de la exclusiva" y no se cortó en catalogar a Lydia Lozano y a Aneth como las peor vestidas de la boda.

