‘Soltera y satisfecha’ una propuesta para celebrar el Día Internacional del Soltero

13 de febrero: Día Internacional del Soltero

Pues no, señores. Estamos en el siglo XXI y debemos asumir que estar solo no sólo no es malo ( por favor, que dejen ya de hacérnoslo creer ) sino que además para muchos es motivo de satisfacción.

Soltera y satisfecha

Elena Llorente se alinea de pleno con esta con esta corriente con su recién publicado Soltera y satisfecha. La autora “había leído últimamente mucha novela romántica en que las relaciones son tóxicas y además los personajes acaban juntos. Se me ocurrió que se podía dar una visión más constructiva de esta situación”. En la novela de Elena veremos personajes masculinos tóxicos para Sonia (su protagonista) pero no tiene porqué acabar con ellos, puede quedarse Soltera y satisfecha. “Simplemente puede pasar un buen rato, divertirse y no tener que enamorarse perdidamente de un hombre que no la conviene”. Nos comentaba en una entrevista reciente realizada para el programa Mil Palabras &+ Woman.