Florentino Fernández cuenta una divertida anécdota de cuando le paró la policía: "Me pidieron los papeles por gracioso"

En ese mismo momento Florentino Fernández ha contado lo que le ocurrió en un momento en concreto: "No me han detenido, pero si que me han pedido los papeles por graciosito. Yo iba en un coche a trabajar a una discoteca a las 3 de la mañana en Valencia y entonces iba dentro del coche, en la rotonda la Guardia Civil paraba a los coches y dice el productor: 'Como nos paren no llegamos' y de repente nos paran y le dije: 'no te preocupes".