Anabel Alonso y Santiago Segura fueron los concursantes que participaron en ‘ Se te ve el cartón ’, juego en el que deben adivinar con preguntas de sí o no quién o qué son. A ella le tocó ser un bote de fabada y al director… la propia Lara Álvarez .

Santiago Segura empezó acertando que era mujer, guapa y famosa, aunque tuvo que parar cuando la respuesta a “¿he hecho películas?” fue que no. Pero pronto le tocó otra vez, ya que Anabel Alonso no daba en el clavo.

El director parecía que sabía por dónde iban los tiros y aprovechó para pelotear a Lara Álvarez con sus preguntas: “ ¿Soy una de las mejores presentadoras de España? ”, “¿Soy una persona muy maja y simpática?” y “¿Me quieren todos mis compañeros?” fueron las preguntas que hizo antes de resolver y, cómo no, acertar.

“No tenía ni idea de este momento”, aseguró Lara, que se sorprendió al verse. Santiago Segura quiso saber si se había reconocido fácilmente al verse sin cara y ella contestó: “Sí, me he pasado media vida trabajando medio desnuda”. Y es que en la imagen elegida para el juego apareció con un look que podría haber llevado en ‘Supervivientes’.