La Reina del Hielo tiene sustituta. Y no, no es Isa Pi. Ana María Aldón deja a público y jurado ‘helados’ al convertirse en Elsa , de la popular película de ‘Frozen’. ‘Suéltalo’, es un temazo que todos han cantado al unísono durante la actuación .

Ana María, que ganó la primera gala del 'Mediafest' , lleva dos semanas en la cuerda floja y a punto de abandonar el show, algo que no lleva muy bien. Por eso lo ha dado todo sobre el escenario, con la intención de no ser la nueva expulsada.

La canción no es nada fácil y lo cierto es que cierto bloqueo en la participante, hacía todo más complejo, según ha analizado Gisela durante los ensayos. Pero... una vez sobre el escenario, ¿ha brillado nuestra Elsa?

Las valoraciones no han sido malas, pero lo cierto es que María Patiño ha advertido que los ojos de Ana María estaban llenos de agua, pues se encuentra afectada por algo que la presentadora no ha querido preguntar porque "no era el día ni el formato". Por eso, ha querido animarla dándole un abrazo.