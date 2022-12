La pullita de Adela González a Alba Carrillo tras abandonar el programa: "Gracias por nada"

Alba Carrillo ha decidido no seguir participando en el ‘Mediafest Night Fever’. Después de cantar por Rocío Jurado la semana pasada , la colaboradora ha dejado tirado al programa en el último momento.

La presentadora Adela González, le ha dedicado unas palabras a Alba Carrillo después de no presentarse en el plató. “No ha aguantado ni una semana como concursante”, ha dicho. El miércoles por la noche Alba Carrillo decidió no participar en el ‘Mediafest Night Fever’. Dejando así, tirado al cantante que representó a Rumanía en Eurovisión, ‘WRS’.