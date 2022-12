Germán González, el más cuestionado por sus compañeros: "Critica a todo el mundo"

Ana María Aldón lo tiene claro, Germán "no para de criticar". La concursante asegura que ha criticado a sus compañeros delante de ella y lo define como "una mala vecina ". Además, afirma que se queja por todo . "No sé si es así o es que disfruta siendo así", revela Ana María. Irma Soriano, por su parte, confiesa que comenzó su relación con Germán con "muy mal pie" ya que ella considera que " jugó con el pan de sus hijos ".

El jurado ha estado muy dividido en la actuación de Germán. "Nika te ha salvado el culo varias veces, no ha sido tu mejor día", le ha dicho Antonio Castelo. Sin embargo, Manuel Zamorano considera que sí ha sido un día bueno para Germán. "Me da coraje que en maquillaje me digas que no sabes hacerlo. Eres un artista, lo llevas dentro", le ha dicho animándolo.