Ángel Capel se mete en la piel de Manuel Turizo y canta 'La bachata' sorprendiendo al jurado

Ángel Capel quedó cuarto en ‘Operación Triunfo’ en 2009. “ Si nuestra edición hubiera sido en otro año, estaríamos hablando de otra cosa. No teníamos twitter, ni Instagram, ni esa exposición”, cree.

Trabaja en Port Aventura , en el teatro haciendo un número musical. "Me siento muy realizado y estoy muy bien. Grabar discos no es mi prioridad, vengo a pasármelo bien", explica.

" La gente tiene la fea manía de pensar que si no sales en televisión no trabajas. Hay muchas maneras de vivir de la música. Tú vives de la música y vas a hacerlo toda la vida porque la llevas dentro", le ha dicho Soraya.

"Cuando yo busqué mi segunda oportunidad t ambién me presenté a un concurso como este , todos los días estuve nominada. Quedé segunda, pero gané, gané el cariño de la gente", ha explicado Gloria Trevi.

"Me recuerdas mucho a mí. Tú puedes estar cantando donde quieras. Si no tuvieras el talento que tienes, no hubieras estado tantos años", le ha felicitado Manu Tenorio.