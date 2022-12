Ver 'Mediafest Night Fever' (23/12/22), online y completo en Telecinco

El espíritu de la Navidad invade el plató de ‘Mediafest Night Fever’ y los participantes son protagonistas de emotivas sorpresas, además de interpretar emblemáticos temas navideños junto a artistas como Famous, Manu Tenorio, Nika, Bombai, Maíta Vende Cá, Guillermo Martín y Anabel Dueñas. Natalia, Gisela y Soraya Arnelas inauguran la velada con una versión conjunta de ‘All i want for Christmas is you’