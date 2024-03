Paco Tous y Carlos Sobera bromean tras el fallo de Santiago Segura, que pensó que Doñana está en Castilla y León: “Hazle un mapa del Coto, Paco”

Santiago Segura ha sido el primer concursante en enfrentarse al reto de ‘Mental Masters’. El cineasta ha logrado una gran victoria, con nuevos aciertos, aunque uno de los fallos que ha cometido no lo han pasado por alto ni Carlos Sobera ni Paco Tous, también concursante. Santiago Segura ha respondido que Doñana está en Castilla y León, en vez de en Andalucía, y Paco Tous no ha tardado en bromear con su compañero por no conocer el espacio natural de su tierra.