La rapidez de Iñaki Urrutia respondiendo a difíciles preguntas deja a todos boquiabiertos: "¡No doy crédito a lo que estoy viendo!"

Preguntas de memoria, orientación, orden, conocimiento... parecía que no había cuestión que se le resistiese a Iñaki Urritia. "Mira que te digo que vayas lento pero no me haces caso", comentaba Carlos Sobera cuando el concursante cogía velocidad respondiendo preguntas. Lo cierto es que el tiempo sí era importante y era algo que Iñaki estaba teniendo muy en cuenta, así que no dudó mucho.