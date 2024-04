Santi Acosta vence su gran miedo a las alturas con una gran participación en ‘Mental Masters’: “Me ha dado mucho vértigo”

Santi Acosta era uno de nuestros invitados de la noche en 'Mental Masters', llegaba con muchas ganas de enfrentarse a este gran reto, pero con un gran inconveniente, su gran miedo a las alturas: "No lo llevo muy bien, he tenido siempre mucho vértigo, lo he logrado superar en contadísimas ocasiones, pero lo paso bastante mal con las alturas, llego a paralizarme. Si hay un miedo es no contestar ninguna pregunta y no poder superar esta situación".