Luis Merlo y su flechazo con ADDA, la robot de ‘Mental Masters’: “¿Me la desmontáis y me la mandáis?”

Luis Merlo visita ‘Mental Masters’ y lo da todo a bordo de ADDA. Consigue 13 aciertos y asegura que se lo “pasa pipa” hasta el punto de pedir llevarse a ADDA a casa: “¿Me la desmontáis y me la mandáis?”

El mítico actor de ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’ se lo pasa en grande en ‘Mental Masters’. A pesar de sus continuados olvidos en apretar la palanca de ‘confirmar’ , Luis Merlo consigue alzarse con 13 aciertos.

El actor disfruta durante todo el programa, al grito de “no me quiero bajar de aquí” y hasta bromea con la posibilidad de llevarse a casa a ADDA, la robot de ‘Mental Masters’, a casa: “¿Me la desmontáis y me la mandáis?”.