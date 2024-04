Ana Peleteiro revela el motivo familiar por el que le hace ilusión participar en ‘Mental Masters’: "Ha sido mi principal motivación"

"Mi principal motivación es que nunca he estado en un programa de este estilo, siempre los he visto desde mi casa con mis padres, me han acompañado cuando era pequeña en esas tardes después de entrenar y me hace ilusión que mis padres me vean en la tele, que se diviertan conmigo y que pasen un ratito jugando", nos explicaba Ana Peleteiro sobre su participación en 'Mental Masters'.