Samanta Villar hace frente al vértigo y termina convirtiéndose en la ganadora de la noche

Una vez ya frente a Carlos Sobera y en nuestro brazo robótico, Samanta confesaba una anécdota al presentador para explicarle el vértigo que siente: "Son las fobias estas que desarrollamos con los años, las alturas me dan pánico. Esta Navidad me subí a una montaña rusa con mis niños porque si no, no les dejaban subir y mi hija que tiene siete años me pidió perdón después, me dijo: 'mamá, te he visto pasarlo tan mal perdoname'.