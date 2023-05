Nacho Cano detalla su insólito encuentro con Teresa de Calcuta: "Lo primero que hizo fue cortarme el pelo"

" Esa conexión con la India fue cada vez más grande . Fui a Calcuta. Me impresionó mucho que el cielo estaba lleno de cuervos, esperando a que alguien muriera. Agarré un taxi y me fui. Dije que quería conocer a la madre Teresa. Hice muy buena conexión con ella. Estuve trabajando con ella en distintos programas. A partir de ahí tuvimos una conexión muy fuerte. Cuando la conocí, yo tenía una melena como la de Osborne, no tuyo, sino la del caballo", explica el compositor.

"Lo primero que me dijo es que me tenía que cortar el pelo y le dije que no podía cortarme el pelo porque lo llevaba como Jesucristo. Había muchos piojos en Calcuta y ella me cortó el pelo. Porque ella era así. Ante situaciones muy dramáticas, ejecutaba", cuenta.