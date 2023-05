Bertín Osborne confiesa la mayor locura de amor que ha hecho por una mujer: "Fue una absurdez"

Antes de contar la historia, Bertín Osborne confiesa que "fue una locura absurda" cuando él conoció en Marbella a una actriz americana: "Yo entonces era motorista, ella vivía en Los Ángeles y le dije que le iba a ver. Termina el verano, ella se va a Estados Unidos, yo me quedo en Sevilla y digo: 'Pues yo tengo que ir a verla porque le he prometido que iba".

El presentador cuenta la aventura que vivió cuando decide ir a ver a esta chica a sus invitados, que no dan crédito con su historia: "Cojo la moto, me fui a Francia, crucé a Londres con la moto en el ferry, me subí en un barco a Nueva York, cogí la moto, me atravesé Estados Unidos entero en moto y llegué a Los Ángeles y llegué matado".