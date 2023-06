Antonio José reconoce que lo pasó muy mal en un momento de su infancia: “Es un tema complicado para mí”

Antonio José: "Cuando representé a España en Eurovisión tuve un cambio muy drástico en mi vida, viví una serie de episodios en mi vida que fueron difíciles de asimilar"

El cantante explica que el mal momento que vivió en su infancia es algo que nunca ha hecho público y del que se ha abierto con muy poca gente

Antonio José uno de los amigos de India Martínez que ha estado junto a ella en 'Mi casa es la tuya', momento donde el cantante ha dado algunas pinceladas de una etapa de su infancia en la que no lo pasó nada bien.

Bertín Osborne le ha preguntado al cantante cómo se gestiona al ser un niño de siete años que salta a la fama. "Siempre he tenido la suerte de tener a mi familia muy cerca, mi madre y mi padre me han protegido mucho en ese sentido. Con 10 años, cuando representé a España en Eurovisión tuve un cambio muy drástico en mi vida, viví una serie de episodios en mi vida que fueron difíciles de asimilar, no por la música sino por la gente, el entorno. Los niños de pequeños somos muy crueles y me costó mucho asimilar todo lo que me estaba pasando y mis padres decidieron sacarme de ahí", explica Antonio José.

El cantante explica que su familia le dejó elegir por él mismo si en un futuro quería dedicarse a la música: "Me hicieron el favor de mi vida, si ellos no hubieran tenido potestad de decidir quitarme del medio probablemente yo ahora no estaría cantando".